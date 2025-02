Tac, radiologia aperta anche di sera. Rossi ai saluti: "Grande squadra"

Un ‘pacchetto’ di 114 ore, pari a 38 sedute di attività, da svolgere dalle 20 alle 23: una disponibilità aggiuntiva alla consueta offerta, pari a otto appuntamenti per seduta, in parte disponibili al Cup e in parte gestiti internamente dal servizio per garantire le prestazioni urgenti e sollecite. È il piano messo in campo dalla Radiologia dell’Ausl, ogni lunedì e mercoledì fino al 30 giugno, per tagliare le liste d’attesa.

L’iniziativa, in partenza lunedì 17 e relativa a prestazioni Tac total body, torace e angio Tac, è "resa possibile grazie alla disponibilità dei professionisti dell’unità operativa complessa di Radiologia a svolgere attività extra orario di lavoro – spiegano dall’Ausl – per rispondere all’esigenza di ridurre i tempi di attesa e garantire un’elevata qualità delle cure, affrontando efficacemente le richieste di prestazioni sollecite e ordinarie e le prestazioni di controllo per i pazienti oncologici".

Soddisfatto il direttore sanitario Andrea Neri, che parla di "una iniziativa molto importante. E siamo orgogliosi – aggiunge – che i nostri operatori abbiano aderito a questa proposta". L’offerta aggiuntiva di prestazioni Tac "ci permetterà di migliorare l’accesso e la tempestività per prestazioni urgenti e ordinarie – conclude Neri –, assicurando il rispetto degli standard con un servizio di alta qualità e migliorando l’efficienza d’uso delle nostre attrezzature".

Nel frattempo, mentre sul fronte delle liste d’attesa la Lega è tornata a chiedere una "presa in carico del paziente sempre garantita attraverso il divieto di chiudere le agende di prenotazione" e una "miglior gestione degli appuntamenti grazie all’intelligenza artificiale", proprio ieri il Consiglio comunale ha salutato l’ormai ex direttore generale dell’Ausl, Andrea Rossi, che dallo scorso 1° febbraio ha assunto la guida del Rizzoli di Bologna lasciando dopo dieci anni il timone dell’Azienda sanitaria imolese ad Agostina Aimola.

"Questa sarà sempre la mia Azienda – ha sottolineato Rossi, ricevendo dalle mani del sindaco Marco Panieri una riproduzione in ceramica della mappa di Imola, mentre il gruppo FdI è uscito dall’Aula –. Sono stati anni attraversati dalle emergenze, ma siamo sempre riusciti a lavorare d’intesa. Merito di una grande squadra, che resterà tale nonostante il cambio di allenatore. L’Ausl di Imola è un’Azienda straordinaria, fatta di uomini e donne attaccati al lavoro. E oggi è meno in discussione rispetto a 10 o 15 anni fa".