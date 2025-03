Tagli alla Borgwarner. Ventisette posti a rischio

Ci sono anche 27 lavoratori imolesi, tra tecnici e ingegneri impiegati negli uffici e laboratori di ricerca e sviluppo di via Lasie, coinvolti nella procedura di 39 licenziamenti collettivi avviata dalla Borgwarner Morse System Italy, azienda di Arcore (Monza Brianza), ma con una sede distaccata anche in città.

Borgwarner Arcore produce catene di distribuzione per autoveicoli e nell’aprile del 2024 ha incorporato, attraverso una scissione di ramo d’azienda da Borgwarner System Lugo, 34 dipendenti da destinare all’attività di ricerca e sviluppo delle colonnine di ricarica per le auto elettriche e controller e inverter per i carica batteria.

"Attività che avrebbero dovuto permettere di sviluppare e lanciare il prodotto sul mercato ma che, dopo una serie di investimenti e di progetti avviati, si sono rivelate, a detta della multinazionale, strade non più perseguibili a causa di una forte contrazione del mercato", ricostruiscono dalla Fiom imolese che fa sapere di aver avviato, assieme alle organizzazioni sindacali lombarde, un esame congiunto con la direzione aziendale per "capire il motivo di questa scelta e di conseguenza richiesto sin da subito il ritiro della procedura e l’apertura di un confronto per salvaguardare i livelli occupazionali".

Dopo un paio di incontri l’azienda ha avanzato anche proposte di incentivazione all’esodo, ritenute insufficienti dai lavoratori, "oltre ad aver dato risposte a tratti poco chiare sulla ricollocazione interna e che ad oggi non coprirebbero tutte le figure interessate", riferiscono sempre dalla Fiom.

"I lavoratori non sono pedine che entrano ed escono dal tavolo di gioco – dichiara Marco Valentini, segretario generale della sigla dei metalmeccanici –. Da subito abbiamo espresso forte contrarietà sull’avvio della procedura dei licenziamenti collettivi, richiedendone il ritiro, e avanzato perplessità su l’intera operazione che si è avviata con la scissione del ramo d’azienda dell’aprile 2024 dalla sede di Lugo a quella di Arcore. Non capiamo come in cinque mesi il prodotto non sia più competitivo e se fosse necessario impegnare tecnici e ingegneri che hanno ridisegnato le loro vite, credendo e fidandosi del progetto aziendale. Qui, chi non ci crede più è l’azienda, ma a pagare sono i lavoratori. A questo punto, riteniamo necessario ricorrere ai tavoli istituzionali nel caso in cui, in questi giorni, non si trovasse una soluzione utile e dignitosa per i lavoratori".

Le 27 persone interessate dalla procedura di licenziamento sono in contatto costante con la Fiom di Imola a cui hanno dato il chiaro mandato di proseguire la vertenza. Oggi pomeriggio è previsto un nuovo incontro in Brianza. La Fiom di Imola fa sapere di essere pronta a "mettere in campo tutte le iniziative al fine di trovare le soluzioni adeguate", a partire da un blocco delle attività in sciopero, con un presidio dei lavoratori ai cancelli della sede imolese annunciato per la giornata odierna.