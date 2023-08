Tagliati diciannove alberi "Erano a rischio crollo"

di Enrico Agnessi

Diciannove alberi abbattuti nella zona di via Aspromonte, dove c’è il parcheggio a sbarre. A portare a termine l’operazione, ormai di fatto già ultimata, è stata Area Blu, che gestisce per conto del Comune lo spazio destinato alla sosta delle auto alle porte del centro storico. Un intervento giudicato "necessario" dai tecnici, in quanto il rischio era quello di "instabilità e cedimento degli alberi", hanno spiegato ieri dal Municipio in un comunicato. Le piante presentavano infatti "varie problematiche tra cui la presenza di carie e cavità all’altezza del colletto, carie e funghi sulle branche principali", riferiscono sempre dall’ente di piazza Matteotti.

Ma l’operazione ha anche una sfumatura di giallo. Nell’avviso pubblicato un paio di giorni fa sul sito Internet di Area Blu, nel quale viene utilizzato il presente indicativo a fronte di un intervento ancora in corso, c’è infatti un passaggio eliminato invece dalla nota diffusa del Comune. E nel quale si legge che le specie oggetto dell’abbattimento "non risultano essere idonee al contesto nel quale si trovano (si tratta infatti di tipologie di alberi non adatti al luogo eo piantati in posizioni non consone sia per dimensione degli stessi che per esigenze e fabbisogno manutentivo) e riversano attualmente in uno stato di senescenza e invecchiamento".

In questo senso, nella sostituzione delle piante "si è scelta una specie più idonea ad un’area a parcheggio" e "i nuovi alberi saranno posizionati nelle aiuole inerbite in modo che possano crescere in un ambiente favorevole", assicurano sempre da Area Blu. Anche in questo caso, si tratta di un passaggio pubblicato online ma cancellato dalla nota del Comune, che evidentemente non deve aver gradito lo scaricabarile dalla nuova gestione del verde pubblico cittadino a quella vecchia.

Ad ogni modo, prima dell’intervento in questione l’area era caratterizzata da 65 alberi di differenti specie. Negli anni passati, ci già stati alcuni abbattimenti. E, come già accennato, è ormai praticamente ultimato anche quello di questi giorni, che ha riguardato nello specifico 14 pioppi bianchi e cinque Paulownia. "È prevista la messa a dimora di nuove alberature, in un numero compreso tra le 20 e le 25 unità, della specie Morus platanifolia ‘fruitless’, più comunemente conosciuta come gelso, la specie solitamente utilizzata nelle aree a parcheggio", tranquillizzano dal Comune. Previsti anche interventi di sistemazione delle pavimentazioni: lavori tra ottobre e febbraio.