Taglio del nastro al campo sportivo. Terminato il restyling da 1,3 milioni: "Ora è un impianto all’avanguardia"

Una giornata di festa dedicata allo sport, alle associazioni e all’inclusione nel cuore di Toscanella di Dozza. Menù ricchissimo sabato questo sabato: si parte alle 11 con l’inaugurazione del campo sportivo ‘V. Paparelli’ di via Pietro Nenni dopo la conclusione degli importanti lavori di riqualificazione. Nel pomeriggio poi, dalle 15,30 alle 19,30, spazio alla decima edizione di ‘Giochiamo senza frontiere – Festa delle Associazioni’ in programma in Piazza Libertà.

La nuova fisionomia dell’impianto sportivo dozzese è cominciata con la rimozione del campo in sintetico, posto ad ovest dell’area, ed il rifacimento, con tanto di traslazione verso sud-ovest, del campo da calcio regolamentare seminato ad erba naturale. La recinzione perimetrale è stata sostituita per alcuni tratti e sono state installate nuove chiusure. Non solo. L’impianto di illuminazione è stato completamente rivisto con l’installazione di quattro grandi torri faro dotate di lampade led ad alta potenza. Nuovo impianto di irrigazione automatica e sistema funzionale di smistamento delle acque piovane per garantire un’ottima qualità del tappeto erboso.

Nell’area antistante il campo da gioco è stato realizzato un parcheggio illuminato da 59 posti auto (di cui 4 riservati a persone disabili, ndr) con nuove alberature e la predisposizione per l’installazione di colonnine di ricarica elettrica. Senza dimenticare i nuovi spogliatoi, dotati di impianto fotovoltaico e conformi alle normative Coni, costituiti da: tre ambienti per atleti con servizi igienici e docce, due locali più piccoli utili anche ad ospitare la terna arbitrale, un locale infermeria, una lavanderia e un vano tecnico per le apparecchiature per la produzione dell’acqua calda sanitaria.

Le lavorazioni, eseguite dalla ditta Coci e Marletta di Sant’Agata Li Battiati (Catania) consorziata esecutrice del Consorzio Acreide, hanno avuto un importo totale di 1,3 milioni di euro: 950mila con mutuo Credito Sportivo, 300mila di contributo regionale e 50mila di risorse proprie dell’ente. Ospite della cerimonia, l’ex calciatore del Bologna Domenico Maietta.

"Una struttura a cielo aperto che ora abbraccia criteri avanzati dal punto di vista della sostenibilità ambientale, della fruibilità, dell’impiantistica e della sicurezza – ha detto il sindaco di Dozza, Luca Albertazzi –. Una lungimirante visione d’insieme: spogliatoi e parcheggi del ‘V. Paparelli’ saranno a servizio pure dell’area didattica e di quella ricreativa poco distanti. Qui i nostri giovani troveranno sempre un contesto sano, moderno e accogliente".

La festa proseguirà nel pomeriggio in Piazza Libertà con ‘Giochiamo senza frontiere – Festa delle Associazioni’. Una vetrina funzionale per le realtà associative, sportive e culturali del paese tra stand informativi, esibizioni dimostrative e attrazioni. Ospite Giovanni Bizzarri, atleta testimonial della Lega Italiana Fibrosi Cistica Emilia.