Taglio del nastro al palazzo Erp. Riqualificata l’intera struttura: "Progetto atteso da tanti anni"

A San Martino in Pedriolo è stato inaugurato ieri mattina l’immobile Erp al civico 17 di via Viara dopo il completamento dei lavori di riqualificazione effettuati da Acer Bologna. Tante persone al taglio del nastro, nel cuore della frazione di Casalfiumanese, oltre alla sindaca Beatrice Poli, all’assessore regionale Giovanni Paglia e al presidente di Acer Marco Bertuzzi. Il fabbricato, che insiste su un lotto di 798 metri quadri complessivi di cui circa 203 di superficie coperta, è stato costruito dal Demanio di Stato come ‘Casa dello Stato’ attorno al 1948. Un edificio costituito da un piano seminterrato, con sei cantine e il locale centrale termica, e due piani fuori terra ad uso residenziale dove insistono sei alloggi. Le opere eseguite hanno riguardato, principalmente, l’adeguamento normativo in termini di efficientamento energetico per parametrare lo stabile al livello di ‘energia quasi zero’ con tanto di miglioria sismica e riordino della distribuzione interna degli alloggi. Le lavorazioni, dal costo complessivo di circa 940mila euro, sono state finanziate dal Piano Nazionale Complementare al Pnrr ‘Sicuro Verde e Sociale: Riqualificazione dell’edilizia Residenziale Pubblica’ e dal Fondo Opere Indifferibili con un investimento complessivo di oltre 1,4 milioni di euro.

Nel dettaglio, spazio alla realizzazione strutturale della sottofondazione delle murature perimetrali portanti con il consolidamento dei solai di calpestio dei piani terra e primo. Ma anche alla demolizione e al rifacimento del solaio del sottotetto con isolamento termico, alla posa di nuovi pacchetti di pavimento ed alla ripassatura del manto di copertura con inserimento di guaina impermeabile e sostituzione delle lattonerie. Senza dimenticare il nuovo sistema anticaduta nel tetto, l’adeguamento dell’altezza dei parapetti esistenti e la costruzione di quelli nuovi per le terrazze, il cappotto termoisolante e la sostituzione di gran parte degli infissi. Capitolo impiantistica. Nuovo sistema centralizzato in pompa di calore con riscaldamento e raffrescamento tramite ventilconvettori, dislocazione della pompa di calore centralizzata in esterno, ventilazione meccanica controllata per ogni alloggio per deumidificazione e ricambio d’aria così come impianti rinnovati all’interno degli appartamenti. Quadro di intervento completato con il rifacimento esterno del sistema di smaltimento fognario, nuovi marciapiedi perimetrali, percorsi carrabili, aiuole e sei posti auto.

"Un intervento atteso che permette di parametrare l’edificio ai più moderni canoni energetici, normativi e strutturali – ha detto la sindaca Poli –. Le migliorie interne elevano il comfort di abitabilità degli alloggi. Così continuiamo a valorizzare il nostro patrimonio immobiliare destinato a residenza pubblica". Per l’assessore regionale Paglia: "L’impegno del comune di Casalfiumanese è perfettamente in linea con quello della Regione per una casa che sia sostenibile per l’ambiente, oltre che per tutte e tutti". Soddisfatto anche il presidente di Acer Bologna, Marco Bertuzzi: "Si tratta dell’intervento di edilizia residenziale pubblica più importante mai realizzato a Casalfiumanese – ha aggiunto –. Un modello e uno standard per quella che dovrà essere l’edilizia residenziale pubblica del futuro".