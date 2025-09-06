Taglio del nastro per la comunità energetica

Taglio del nastro a Medicina per il nuovo pergolato fotovoltaico da 20 kiloWatt connesso a una colonnina di ricarica per veicoli elettrici, realizzato dal Comune e affidato in gestione a Solar Info Community srl SB. L’impianto rappresenta il primo tassello della Certis Medicina, la Comunità energetica tra imprese e solidali, promossa dal Centro per le comunità solari, in collaborazione con il Consorzio medicì e con il patrocinio del Comune. All’evento hanno partecipato numerosi cittadini e rappresentanti delle istituzioni, oltre che di diverse imprese locali: il sindaco Matteo Montanari, l’assessore all’Ambiente Massimo Bonetti, Leonardo Setti, presidente del Centro per le comunità solari locali, Marinella Michelato, ceo di Solar info community, Sara Tinarelli, in rappresentanza di Roberto Tinarelli, presidente della Certis, Aldo Sabattini, membro della Comunità energetica. Accanto alle istituzioni, hanno preso parte alla cerimonia anche numerosi partner locali che sostengono il progetto: tra questi Banca di Bologna, Bcc Imolese e Ravennate, Allianz di Passatempi Mirco, Linea Blu-Volvo Cars Imola e molte altre aziende del territorio, segno di un’ampia e crescente adesione del tessuto economico alla sfida della transizione energetica. Il sindaco Montanari ha dichiarato: "Per supportare ogni cambiamento oltre al ruolo delle amministrazioni è sempre necessario il coinvolgimento dei cittadini. Grazie alla Comunità solare di Medicina per il ruolo fondamentale che hanno svolto in questi anni perché la partecipazione delle persone fosse un valore aggiunto nello sviluppo di ogni progetto". L’assessore Bonetti ha aggiunto: "Il pergolato fotovoltaico è un segno concreto dell’importanza che le comunità energetiche hanno nella transizione energetica delle nostre comunità. Un investimento fatto dall’amministrazione che vuole essere di stimolo a tutti, aziende e cittadini, a produrre e consumare energia condivisa".

z. p.