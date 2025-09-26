Taglio del nastro per la panchina dedicata a Mario Paciolla

Un luogo di memoria che diventa impegno civile. Oggi alle 17, nel giardino ‘Europa Unita’ del quartiere Zolino, sarà inaugurata una panchina dedicata a Mario Paciolla, il cooperante napoletano impegnato nella missione Onu in Colombia, morto in circostanze mai chiarite nel luglio 2020. L’iniziativa, intitolata ‘Una panchina per Mario’, nasce per mantenere viva l’attenzione su una vicenda che ancora oggi lascia aperti molti interrogativi.

Alla cerimonia saranno presenti i genitori, Anna e Giuseppe Paciolla, da sempre in prima linea nella ricerca di verità e giustizia per il figlio. Con loro ci saranno il sindaco Marco Panieri, membri della Giunta e del Consiglio comunale. Sarà un momento di testimonianza e riflessione, aperto a tutta la comunità imolese.

La scelta della panchina arancione non è casuale: è il simbolo scelto dal Consiglio comunale che, con un ordine del giorno approvato lo scorso 29 maggio, ha voluto legare la città al nome di Mario, affinché non venga dimenticato. È un atto che dà seguito a un percorso già intrapreso: il 30 aprile 2024, infatti, Imola aveva ospitato l’incontro pubblico ‘I nostri figli dimenticati: la difficile verità sulla morte di Mario Paciolla’, in cui i genitori avevano raccontato le incongruenze rispetto alla versione ufficiale di un presunto suicidio.

Non è la prima volta che in Italia si sceglie di ricordare Mario con simboli e iniziative simili: in diverse città sono state organizzate panchine e momenti pubblici, a dimostrazione di come la sua storia abbia toccato profondamente l’opinione pubblica.

Con la panchina arancione al giardino ‘Europa Unita’, l’Amministrazione comunale vuole rinnovare la propria vicinanza alla famiglia Paciolla e ribadire che il nome di Mario resterà inciso non solo nel legno di un arredo urbano, ma nella coscienza collettiva di una comunità che non intende voltarsi dall’altra parte.