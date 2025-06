Taglio vegetazione, l’ordinanza

Il sindaco Marco Panieri ha emanato la consueta ordinanza annuale per il taglio della vegetazione incolta su tutto il territorio comunale. Il provvedimento, immediatamente esecutivo, mira a tutelare la sicurezza, l’igiene pubblica e a prevenire il rischio incendi, particolarmente elevato nei mesi estivi.

L’ordinanza è rivolta a tutti i proprietari e conduttori – a qualsiasi titolo – di terreni, strade, aree o spazi pubblici, nonché a coloro i cui fondi risultano frontalieri rispetto alla viabilità o a zone pubbliche. L’obbligo si estende anche a chi possiede terreni incolti in generale, comprese le aree di cantiere e le porzioni di terreno limitrofe a vie, marciapiedi o spazi frequentati dalla cittadinanza.

I soggetti interessati dovranno provvedere, entro e non oltre il 15 giugno, ai seguenti interventi: taglio della vegetazione incolta su terreni di proprietà; rimozione di arbusti, rovi, sterpaglie e materiale secco di qualsiasi natura, anche da aree prossime a strade pubbliche e spazi comuni; pulizia approfondita dei terreni incolti, con eliminazione di ogni possibile fonte di pericolo per l’incolumità e l’igiene pubblica, o che possa favorire l’innesco o la propagazione di incendi.

Tali operazioni non devono essere considerate straordinarie: sarà infatti necessario ripeterle periodicamente, ogniqualvolta se ne presenti la necessità nel corso dell’anno. L’amministrazione comunale ricorda che i trasgressori saranno soggetti a sanzioni amministrative, come previsto dalle normative vigenti.

L’inosservanza dell’ordinanza, oltre a comportare multe, rappresenta un serio rischio per l’intera collettività. Durante la stagione estiva, l’accumulo di vegetazione secca, arbusti e sterpi costituisce una minaccia concreta per la sicurezza e l’ambiente, soprattutto in presenza di alte temperature. L’azione preventiva richiesta è quindi fondamentale per proteggere il territorio da incendi, degrado e situazioni di incuria.