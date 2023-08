Talenti al pianoforte Il premio ‘Solaroli’ a due promesse cinesi e a un giovane olandese

Il giovanissimo pianista cinese Lu Moxi (talento di soli dodici anni), il giovane olandese di origine russa Andrei Makarov e il ventitreenne cinese Lin Yuheng sono i vincitori premio pianistico Città di Imola ‘Bruno Solaroli’. La consegna dei riconoscimenti è avvenuta sabato scorso nel cortile dello storico Palazzo Monsignani.

Il premio arriva a conclusione dell’Imola Summer Music Academy and Festival, un mese di masterclass e concerti a cui hanno partecipato duecentocinquanta giovani musicisti provenienti da tutto il mondo, che hanno avuto la possibilità di studiare e perfezionarsi con i docenti della Fondazione Accademia Internazionale di Imola ‘Incontri col maestro’; e che ha ottenuto un grande favore di pubblico, con le trenta serate in programma sempre animate da numerosi e attenti spettatori.

La giuria, composta da Franco Scala, André Gallo, Marco Zuccarini, Jin Ju e Stefano Fiuzzi, a seguito della selezione tenutasi nel pomeriggio di venerdì, ha individuato i tre vincitori ai quali, nella serata di sabato, ha assegnato i premi: Moxi si è poi esibito nello Studio n. op. 10 di Chopin e nell’Allegro dalla Sonata K 333 di Mozart; Makarov ha incantato il pubblico con una trascrizione di Agosti della Suite da ‘L’uccello di fuoco’ di Stravinsky; Yuheng che ha dedicato agli spettatori lo Scherzo n. 2 op. 31 di Chopin. La serata ha visto anche l’assegnazione dello speciale premio al talento ‘Florence Marzotto’ al prodigioso Liu Zetong, che si è esibito nel primo movimento della Sonata n. 2 op. 36 di Sergej Rachmaninov.

Tutti i premi prevedono un’assegnazione in denaro a sostegno degli studi di perfezionamento dei vincitori. Il riconoscimento è da quest’anno intitolato al compianto sindaco Bruno Solaroli, che sostenne la creazione dell’Accademia negli anni Ottanta: il fondatore Franco Scala ne ha ricordato il ruolo fondamentale nell’assegnare all’Accademia una sede prestigiosa come la Rocca Sforzesca, determinante per la realizzazione di un progetto tanto ambizioso; e ha colto l’occasione per ringraziare il numeroso pubblico, per l’attenzione e il sostegno dimostrati alle attività dell’Accademia e al talento dei giovani musicisti.

Il premio si colloca a naturale conclusione del ‘Progetto Imola-Cina’, iniziativa che ha portato in città oltre venti giovani musicisti, accompagnati dai loro genitori e da sette docenti, che per due settimane hanno avuto la possibilità di perfezionarsi sotto la guida dei docenti dell’Accademia e di partecipare alle selezioni del premio pianistico. Uno straordinario progetto di scambio, nel segno della musica, dell’arte e della cultura, che costituisce sempre un passo avanti nella crescita dell’Accademia e della città nello scenario artistico internazionale.