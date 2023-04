Talenti con la penna Mille studenti in gara nel premio letterario ‘Gordie & Mina’

Il premio letterario ‘Gordie & Mina’, nato da un’idea della libreria dei ragazzi e delle ragazze Il Mosaico di Imola, con il contributo del Comune, di Asscooper, e della Cassa di Risparmio di Imola, è giunto alla terza edizione con un’adesione da record: sono ben 925 i ragazzi e le ragazze iscritte al concorso di quest’anno, che coinvolge tutti gli istituti comprensivi di Imola.Un’adesione che cresce negli anni: sono stati 704 nel 2021, 904 nel 2022 e 925 quest’anno.

Il premio è un concorso letterario per ragazzi e ragazze delle medie. Lo scopo è sostenere e incentivare il talento letterario e la creatività dei ragazzi e delle ragazze, a cui si richiede di proporre un racconto inedito e originale sul tema de La lettera (in tempi di emoticon e sms, il linguaggio è sempre più povero, invece il dialogo con un amico pretende tempo e dedizione dello scegliere le parole...). Lo scopo del concorso è anche formare i partecipanti attraverso un ciclo di incontri gratuiti sulla scrittura a cura di noti autori e autrici. La partecipazione è libera e gratuita. Quest’anno i partecipanti incontreranno la libraia Arianna Di Pietro (in giuria allo Strega Ragazzi, nel 2023 in giuria al festival Storia in Cammino), l’autrice Lorenza Ghinelli (finalista allo Strega 2012, insegna alla Scuola Holden), gli autori Giuseppe Festa (musicista e scrittore, premio Bancarellino 2022) e Sergio Rossi (premio Andersen 2021).

In aprile e maggio ai ragazzi viene data la possibilità di frequentare corsi di formazione gratuiti on line preparativi al concorso. La formazione avverrà in orario scolastico tramite un collegamento Youtube, sul canale dedicato. Gli incontri verranno registrati e inviati agli insegnanti che potranno caricarli su Classroom, in modo che i ragazzi e le ragazze possano usufruirne più volte. Gli incontri saranno aperti a tutti i partecipanti al concorso e rappresentano una significativa occasione formativa oltre che di crescita culturale e letteraria; si terranno in orario scolastico per permettere a tutti e a tutte di poter partecipare. I partecipanti hanno tutta l’estate per poter scrivere il loro racconto. La consegna degli elaborati deve avvenire entro il 30 settembre 2023. Primo premio 300 euro, secondo 200, terzo 100: sono buoni d’acquisto per libri.

E Gordie e Mina? Gordie è Gordon Lachance di Stephen King. Ha 12 anni. Mina muove il Diario di Mina di David Almond.