Tamponamento a catena fra auto. Due donne ferite nell’incidente

Tamponamento a catena con due feriti. È successo ieri in viale Amendola, alle 15.09. Sono rimaste coinvolte una Fiat Punto guidata da una 44enne, che ha tamponato una Suzuki jimmy condotta da un 54enne residente a Casalfiumanese che ha tamponato a sua volta una fiat Seicento condotta da una 54enne di Imola che si era fermata per far attraversare un pedone sulle strisce. Secondo quanto ricostruito, utti i veicoli percorrevanovia Amendola in direzione da Bologna verso Imola. Le conducenti della fiat punto e della 600 sono state portate in ospedale a Imola con un codice ‘verde’ entrambe quindi in condizioni non gravi. Sul posto è intervenuta la polizia locale del circondario.