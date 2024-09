Tante discipline in vetrina. Al parco Casatorre torna la Festa dello Sport

Divertimento e relax per ragazzi e famiglie nel pomeriggio di sabato con la ‘Festa dello Sport’, organizzata dall’Ufficio Sport nell’ambito del Settembre Castellano, grazie alla collaborazione di amministrazione comunale e Pro Loco. Un’occasione da non perdere per conoscere le tante associazioni sportive del territorio e per provare gratuitamente le varie discipline, immersi nel verde del Parco Casatorre, dove sono presenti la maggior parte degli impianti sportivi comunali.

La manifestazione avrà inizio alle 15 e durante il pomeriggio ci saranno la visita ed il saluto dei

rappresentanti del Comune e alcuni intrattenimenti a sorpresa.

Dalle 15 alle 19,30 si potrà camminare liberamente nel parcoCasatorre alla ricerca dei propri

sport preferiti o per scoprirne di nuovi, per invogliare alla pratica sportiva fin dalla tenera età. Grazie alla mappa che verrà consegnata all’ingresso e disponibile ai due Info Point sarà facile scoprire la posizione delle associazioni e società sportive - in tutto 28 - che faranno dimostrazioni delle loro discipline e saranno a disposizione per una prova gratuita e senza impegno, o per richiedere informazioni.

Sarà presente un punto informativo della Ausl di Imola, che darà informazioni su stili di vita sani ed attività fisica.

Inoltre, visto il grande successo riscosso gli scorsi anni, è confermata l’iniziativa pensata per incentivare bambini e adulti a sperimentare i vari sport: sarà fornita una tessera che, una volta effettuate le prove previste, darà diritto a ritirare agli Info Point un simpatico gadget a ricordo della manifestazione. In tutto sono 28 le società sportive partecipanti.