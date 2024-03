Tante irregolarità sulla revisione

Non solo le sanzioni, possibili grazie all’utilizzo di apparecchiature elettroniche sempre più evolute, per eccesso di velocità (9.692 in un anno) o dovute all’attraversamento dell’incrocio con il semaforo rosso (6.405). Nonostante queste tipologie di multe siano le due più rappresentative delle violazioni al Codice della strada commesse dagli automobilisti imolesi, nell’attività sanzionatoria portata avanti nel 2023 dalla polizia locale figurano anche altri tipi di infrazioni rilevate dagli agenti del comando di via Pirandello.

Da menzionare, in questo senso, le multe per mancata revisione (cresciute da 142 a 297 nel giro di dodici mesi), mancata assicurazione (stabili a quota 53 nel 2023, una sola in più rispetto all’anno precedente) e guida al cellulare (scese dalle 26 del 2022 alle 9 dello scorso anno).

Nel complesso, durante tutto il 2023 la polizia locale (servizio associato per nove Comuni su dieci del Circondario, tutti tranne Castel San Pietro Terme) ha staccato oltre 24mila verbali per un’entrata totale di 2,1 milioni di euro, 220mila dei quali ancora da incassare. Il dato è leggermente inferiore rispetto ai 2,5 milioni di euro di entrata preventivati a inizio dello scorso anno dall’ente di via Boccaccio.