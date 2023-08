"Tanti dubbi sulla Cavim"

"La vicenda Cavim ha più di un lato oscuro, visto che nessuna delle manovre in atto è stata portata in assemblea". Così Carmen Cappello, referente del gruppo civico rappresentato in Consiglio comunale da Renato Dalpozzo, a proposito della crisi della cooperativa di Sasso Morelli che sarà acquisita dalla Casa vinicola Poletti.

"I soci della Cavim, che da anni aspettano di essere pagati per le uve conferite, non sono stati nemmeno informati – osserva l’esponente di opposizione –. Perché il presidente ha interrotto improvvisamente le trattative con la società Ermes che avrebbe saldato almeno in parte i soci conferitori? E come mai Agrintesa, che pure si era dichiarata disponibile, ha poi comunicato di non essere più interessata?".

Quanto all’arrivo sulla scena della Casa vinicola Poletti, "so che è un’azienda affidabile che correttamente agisce nel suo interesse", osserva la civica. Che sulla scorta dei dubbi già avanzati dal leghista Simone Carapia rilancia: "Non convince la condotta degli amministratori e dei consulenti di Cavim. Hanno rinunciato a una trattativa molto più favorevole. Ci sono soci arrabbiati, che arrivano a sostenere che darebbe più garanzie la liquidazione coatta di un affare al ribasso. Ma qualcuno in Comune è al corrente di quanto sta accadendo?".