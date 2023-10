Tanti eventi per bambini nelle biblioteche con Streghe, fate, zucche e pirati: sono in arrivo le ‘Narrazioni d’autunno’ a Castel San Pietro Terme (via Marconi 29) e Osteria Grande (viale Broccoli 41). Rinviato per motivi di salute della narratrice l’incontro che era previsto sabato 14 a Osteria Grande, il primo appuntamento diventa quello di martedì alle 17 alla biblioteca di Castel San Pietro Terme con ‘Nati per la musica: Musica da cameretta’, a cura di Laura Masi e QB Quanto Basta, per bambini da 0 a 3 anni: "Stimolando i piccoli con canti, ritmi e sequenze vocali, si costruirà una situazione di gioco coinvolgente". Posti limitati, consigliata la prenotazione: 051 940064 - biblioteca@cspietro.it. Sabato 21 dalle 10 doppio appuntamento. A Castel San Pietro è in programma “Piccine creature, imprese grandiose” ( 4-9 anni), mentre a Osteria i volontari del progetto Nati per Leggere presentano ‘E ora letture a volontà!’ (ore 10-10,45 per bebè dai 6 mesi ai 24 mesi e ore 11-11,45 per bambini dai 2 ai 6 anni).