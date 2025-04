"Tanti giovani da rieducare"

"Bisognerebbe organizzare più attività rieducative per i giovani, sono molto maleducati". Queste le parole di Bianca Ghiveci, residente della zona e lavoratrice del bar presso il centro sociale di Sesto Imolese. La Ghiveci infatti segnala le difficoltà create da un gruppo di ragazzini che però non manca di fare qualche piccolo danno. "Lasciano molto sporco in giro e ogni mattina pulire tutto è faticoso – sostiene la giovane –, penso quindi che per far sì che smettano sia opportuno organizzare attività di volontariato dedite alla pulizia della zona. Questo credo sinceramente che possa aiutare i ragazzi a comprendere le loro azioni e farli smettere" conclude.