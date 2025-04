"Tanti i conti da far quadrare"

Anche Graziano Mariani è preoccupato dopo le parole di Domenicali: "Perdere la F1 significherebbe per l’intera città rinunciare ad un grosso indotto economico. Penso agli alberghi ed ai ristoranti ma anche ai costi alti per mantenere un circuito che, in qualche modo, andranno ammortizzati – riflette -. Sarebbe davvero una brutta botta per l’economia della città. Con il Wec abbiamo avuto un assaggio di pienone delle strutture ricettive".

Alternative future alla F1? "Riporterei subito le moto, poi ci sono i concerti. Ma andranno calendarizzati sempre più anche gli appuntamenti espositivi e fieristici. Per non parlare del noleggio degli spazi ai privati".