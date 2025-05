"Tanti i ragazzi che se ne vanno"

"Il problema di Toscanella è che non ci sono attrazioni per i giovani". Leonardo Rufolo, che intervistiamo in un bar, ha trascorso la propria adolescenza a Toscanella e non la ricorda esattamente come oggi. "Una volta c’era il cinema Splendor, il Piro Piro dove si poteva andare anche la domenica pomeriggio – rivive Rufolo –, oggi non c’è niente, i giovani vagano in piazza e quando sarà arrivato il loro momento andranno via". Proprio come hanno fatto i suoi figli di rispettivamente 22 e 28 anni, trasferitisi a Imola e verso Ravenna. Spesso per divertirsi erano costretti a spostarsi anche verso Bologna, Milano e Roma, in assenza di luoghi di ritrovo.