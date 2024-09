Tanti presenti alle due intitolazioni a Raffaele Mazzanti

Tante persone si sono date appuntamento a Sassoleone per la cerimonia di intitolazione del dispensario farmaceutico e del laboratorio didattico della scuola primaria ‘Deledda’ alla memoria di Raffaele Mazzanti. Un omaggio sentito all’ex presidente di Legacoop Imola e vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola scomparso in febbraio a soli 70 anni per un malore improvviso. Sassoleonese doc, consigliere della Proloco e attivo volontario nei tanti eventi della frazione, Mazzanti ha alimentato con entusiasmo il suo profondo legame con l’abitato. Alla cerimonia hanno partecipato anche l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini e i vertici della Fondazione, grazie alla quale sono stati acquistati gli arredi del laboratorio didattico e realizzate le targhe.