Tappa all'Autodromo di Imola per i ragazzi di ‘Edu In-Formazione’ e Frame Football Malta a Castel San Pietro

Continuano il divertimento e le emozioni per i ragazzi e le ragazze diversamente abili delle due associazioni sportive Edu In-Forma(Zione)-Bfc Senza Barriere e Frame Football Malta che stanno vivendo l’esperienza dell’Erasmus+UE Youth Exchange “Empowered”, il programma intensivo di interscambio socioculturale giovanile finanziato dalla Comunità Europea, che si tiene dal 2 all’8 agosto all’Anusca Palace Hotel di Castel San Pietro Terme.

"Venerdì il programma Erasmus si è spostato a Imola – racconta Gianni Grassi, presidente di Edu In-Forma(Zione) scuola calcio Renzo Cerè - Bfc Senza Barriere –, ed ha avuto l’onore di essere stato ricevuto in sala consigliare dall’amministrazione comunale, rappresentata dal vicesindaco Fabrizio Castellari, dall’assessore all’autodromo ed ai grandi eventi Elena Penazzi e dal presidente del Csi Paolo Busato. A conclusione dell’incontro, l’amministrazione ha donato il gagliardetto della città di Imola alla presidente di Frame Football Malta e un omaggio a tutti i partecipanti. La trasferta a Imola si è conclusa con una emozionante visita guidata all’autodromo internazionale Enzo e Dino Ferrari. Nel pomeriggio i ragazzi hanno svolto attività sportive individuali e di gruppo in hotel, all’insegna dell’inclusione. La giornata si è conclusa dopo cena, con la visione congiunta del video dell’Erasmus fatto a Malta nel 2022. W Erasmus e lo Sport per Tutti Calciando la Dis-Abilità!".

Partecipano a questa esperienza in tutto 50 giovani dai 13 ai 25 anni (25 italiani e 25 maltesi), con disabilità e non, ragazzi e ragazze, seguiti da 20 accompagnatori.

Il progetto Erasmus che coinvolge queste due associazioni è iniziato tre anni fa, ad aprile 2019 con i ragazzi di Malta che erano venuti la prima volta in Italia. Poi era stato sospeso nel 2020 a causa dell’epidemia di Covid-19, ed è ripreso l’estate scorsa a Malta.