Targa da Confindustria a Formula Imola per i 70 anni dell’autodromo

Consegnato un riconoscimento all’autodromo da parte di Confindustria Emilia. "Il 2023 rappresenta un importante traguardo per l’Autodromo di Imola che compie 70 anni". Per celebrare questo momento Marco Gasparri – presidente per il Circondario Imolese di Confindustria Emilia – ha consegnato ieri mattina una targa commemorativa al presidente di Formula Imola (la società che gestisce il circuito) e al direttore generale Pietro Benvenuti, augurando di festeggiare tanti altri importanti traguardi nei prossimi

anni.