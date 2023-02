Targa in memoria di Pelliconi Il ricordo della Banca di Imola

Grande emozione ieri mattina a Brisighella per l’intitolazione del salone principale della filiale della Cassa di Ravenna di via Baccarini a Egisto Pelliconi, per molti anni consigliere dell’istituto di credito oltre che della Banca di Imola, recentemente scomparso. Il presidente della Cassa, Antonio Patuelli, ha ricordato la figura di Pelliconi, uomo di profonda cultura e fede, fortemente impegnato per il bene pubblico prima alla guida dell’amministrazione comunale di Brisighella e poi di organismi economici e di volontariato culturale e sociale. Molto intenso, ha aggiunto Patuelli, il rapporto di costruttiva collaborazione di Pelliconi con la Cassa di Ravenna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna; importante è stato anche il suo rapporto per lo sviluppo del gruppo bancario privato e indipendente della Cassa di Ravenna che ha avuto una particolare accelerazione con l’acquisizione della Banca di Imola, di cui Pelliconi è stato a lungo consigliere di amministrazione. Allo scoprimento della targa, davanti a un folto pubblico, hanno partecipato, oltre al presidente Patuelli, il direttore generale della Cassa Nicola Sbrizzi; la moglie di Pelliconi, la signora Lorenza; le figlie Elena, Erica, Emma Rosa, Eliana; la sorella Giovanna; il presidente onorario della Banca di Imola, Alberto Domenicali; il prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa; il sindaco di Brisighella, Massimiliano Pederzoli; la vicesindaca Marta Farolfi, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Ernesto Giuseppe Alfieri; il direttore generale della Banca di Imola, Sergio Zavatti.