Tari puntuale, ciclo di incontri per presentarla

Il passaggio da Tari-Tassa Rifiuti a Tcp-Tariffa Corrispettiva Puntuale del servizio di raccolta rifiuti porterà risparmi in bolletta per tutte le famiglie. Lo assicura il Comune che si accinge a illustrare con una serie di assemblee pubbliche questa novità che prenderà il via dal 1° gennaio. L’obiettivo prioritario di questo cambiamento è far sì che gli utenti riducano la quantità di rifiuti indifferenziati. Infatti, la Tariffa Puntuale, diversamente dalla Tari, sarà calcolata, nella parte variabile, sulla quantità di rifiuti indifferenziati prodotti, considerando il numero di componenti del nucleo familiare e la tipologia dell’attività per le utenze non domestiche. Per questo differenziare di più con la Tariffa Puntuale sarà anche più conveniente.

Appuntamenti: domani, alle 18.30, sala Sassi a Castel San Pietro Terme e mercoledì, alle 20, al centro civico di Osteria Grande. Lunedì 11 alle 20 al centro sociale Bertella a Castel San Pietro Terme; martedì 12, alle 18.30, alla sala civica di Gallo Bolognese e alle 20 al centro sociale di Palesio; lunedì 18, alle 20, alla sala polivalente di Poggio Grande; martedì 19, alle 18.30, al centro sociale di Molino Nuovo e alle 20 si tornerà alla sala Sassi a Castel San Pietro Terme. Altri incontri a gennaio.