Tariffa puntuale, altre critiche da Dalpozzo

Renato Dalpozzo, consigliere comunale della lista civica Cappello, torna a puntare il dito contro la nuova tariffa puntuale sui rifiuti: "Attenti, se il cassonetto non si sblocca al passaggio della tessera, i conteggi salgono" (ma Comune e Hera sostengono di no). A quel punto, "guai tentare di rimuovere la causa dell’intoppo, per esempio provando a chiudere e riaprire, perché i conteggi dei conferimenti vanno alle stelle", prosegue Dalpozzo. La soluzione? "Avvertire Hera tramite l’app Rifiutologo e riportarsi il sacchetto a casa o girovagare per il quartiere – conclude il civico – sperando di essere più fortunati ad un altro cassonetto". Il tema era già stato sollevato, in passato, anche da altre forze politiche di opposizione. In particolare la Lega, attraverso il capogruppo Daniele Marchetti. In attesa dell’arrivo delle prime bollette, l’assessora Elisa Spada ha però assicurato che non ci saranno problemi di questo tipo: "I cassonetti saranno sostituiti nel 2025, ma abbiamo chiesto di anticipare – ha spiegato –. Come abbiamo precisato nelle Faq sul sito e negli incontri pubblici, se la calotta è bloccata il passaggio della tessera non viene contato".