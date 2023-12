"Tariffa puntuale, foto-trappole armi ’spuntate’"

"Le foto-trappole e le guardie ecologiche? Come la minaccia del lupo per i bimbi". Parla di "armi spuntate" il consigliere comunale della Lega, Simone Carapia, a proposito del rinnovo da parte del Comune dei contratti per gli occhi elettronici nei pressi dei cassonetti dei rifiuti e di quello della convenzione con i volontari a presidio della tutela ambientale.

"Con queste si inizierà dal 1° gennaio con una tariffa puntuale che porterà più abbandoni di rifiuti, pattume indifferenziato messo tra la plastica o il cartone – è la previsione di Carapia – , peggiorando la già carente igiene nei pressi dei cassonetti e in alcuni punti della città e portando una qualità più scadente della raccolta differenziata".

Quanto agli effettivi risparmi assicurati dalla Giunta attraverso il nuovo corso in materia di gestione del servizio rifiuti, "servirebbero come minimo delle ipotesi, delle verifiche e delle simulazioni – rilancia il leghista riprendendo un tema già emerso con forza nei giorni scorsi durante le discussioni in commissione e in Consiglio comunale dedicate al tema –. Non esiste niente pubblicato di tutto ciò. Se nel corso dell’anno un cittadino ha ecceduto con i conferimenti, lo si saprà a fine esercizio. A questo punto diventerà debitore di una cifra pari a 80 centesimi per apertura di cassonetto. Questo dovrebbe servire per recuperare i maggiori costi provenienti; ma se a consuntivo così non sarà, chi coprirà questa differenza?".

E si torna a foto-trappole e guardie ambientali per punire i ‘furbetti del rusco’. "Ma qui i furbetti sono solo quelli che questa tariffa se la sono inventata e la gestiscono – taglia corto Carapia –. E quelli che supinamente hanno accettato una gabella che sarà più cara della Tari. Dal 1° gennaio con la tariffa puntuale avremo più rifiuti abbandonati; pattume parcheggiato in casa anche per due settimane; aumento delle bollette (che arriverà dopo un anno di esercizio). Però ci sarà il piano anti-furbetti di Panieri con fucilieri assaltatori e droni volanti per stanare le criticità da lezzo ammorbante che a mio avviso stanno a Palazzo, dove non si fa l’interesse dei cittadini che con questo cambio saranno maggiormente vessati". e. a.