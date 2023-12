Tariffa puntuale dei rifiuti a Imola: i dubbi dei cittadini: “Crescerà la spazzatura in giro”

Imola, 5 dicembre 2023 – “La tariffa puntuale? Completamente inutile. La raccolta differenziata, ad oggi, la fanno tutti, quindi non ne vedo il senso." Quella di Mila Marangoni è una delle tante opinioni degli imolesi in merito alla cosiddetta "quota variabile aggiuntiva".

Rifiuti a Imola: in arrivo la tariffa puntuale

Infatti, a partire da gennaio, a Imola verranno addebitati nella bolletta di conguaglio i sacchetti di indifferenziata ‘extra’, buttati oltre un tetto massimale previsto. Una iniziativa nata per stimolare i cittadini alla raccolta differenziata, ma che suscita non poche perplessità fra i cittadini che abbiamo intervistato.

“Non sono d’accordo su questa modalità – dice Matteo Medri – è meglio mettere un tetto limite oltre il quale il cittadino non può proprio più buttare indifferenziata, senza risolvere pagando. Questo non è un modo per educare al senso civico". Ciò che spaventa i cittadini, è che in vista di ciò, le persone meno abbienti, per evitare di pagare ulteriormente, rischino di lasciare in giro spazzatura. Questo comporterebbe un ulteriore aumento di sporcizia già evidente nelle strade e nei quartieri. Un problema che si è verificato anche in altre realtà vicine (oltre al fenomeno del conferimento illegale di rifiuti in altri territori dove ci sono i ‘vecchi’ cassonetti). "Si rischia che chi ha un reddito più basso lasci in giro i sacchetti di indifferenziata, che sono già molto presenti in certe zone – dice a tal proposito Franco – quindi cosa ci guadagniamo, se questo porta un aumento dello sporco in giro?".

È una direttiva che risulta fra l’altro poco chiara per chi non ha il tesserino. Come Valentina, residente del centro. "Non ho capito se questa iniziativa vale solo per i ‘tesserati’ o vale per tutti – si chiede – perché io, da cittadina del centro, lascio fuori la spazzatura da casa mia e ogni mattina un camion passa a prenderla. Da questo punto di vista, vorrei capire se a me cambia qualcosa o meno. Nessuno me lo ha ancora fatto sapere e non c’è chiarezza".

Le perplessità sono tante, la chiarezza è poca. Qualcuno però, approva l’iniziativa. Come lo è ad esempio Mauro Galassi. "Mi sembra più giusto – afferma – . Sulla base di quello che devi smaltire, paghi di più. Può essere un buon modo per indurre i cittadini ad avere uno stile di vita più equilibrato". Nonostante l’entusiasmo, Galassi non manca di fare una richiesta. "Bisognerebbe, oltre a introdurre nuove regole – spiega – curare di più la strada raccogliendo i rifiuti. Io giro spesso in bicicletta e mi capita di cambiare le gomme molto frequentemente perché le foro con dei vetri. Credo si possa fare meglio. Sarebbe opportuno avere un servizio più decoroso anche da quel punto di vista".