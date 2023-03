Tariffe invariate, bilancio in salute Polo sportivo all’ex bocciodromo

Il bilancio di previsione 2023 del municipio di Dozza, approvato un paio di giorni fa in consiglio, fotografa l’ottimo stato di salute del borgo. Tariffe e aliquote invariate, sostegno alle attività produttive, alle famiglie e alle associazioni. Ma anche tante opere: dalla riqualificazione dell’ex bocciodromo di Toscanella, da trasformare in un polo sportivo, sociale e ricreativo, a quella della scuola dell’infanzia Toschi Cerchiari. Lavori che dovrebbero vedere la conclusione entro la fine dell’anno, quando partirà pure l’intervento di rifacimento dell’area sportiva all’aperto, con tanto di ampio parcheggio, nella frazione sulla via Emilia. Un impegno da oltre un milione tra fondi regionali (300 mila euro, ndr) e il mutuo di circa 950mila euro acceso dal Comune.

Scuole sotto la lente. Il sindaco Luca Albertazzi e la sua giunta lavorano all’intercetto delle risorse da destinare al restyling energetico e strutturale dell’istituto ‘A. Moro’, della primaria ‘Pulicari’ e del nido ‘A. Fresu’. Il 2023 è anche l’anno dell’affidamento della gestione dell’illuminazione pubblica attraverso apposita gara. Al nuovo gestore si chiedono manutenzione e investimenti per ridurre i consumi e ammodernare gli impianti. Sulla stessa lunghezza d’onda ci sono le lavorazioni sulle luci interne del municipio finanziate con 70mila euro in arrivo dal Pnrr. Un occhio alle asfaltature delle strade, alla cura della Rocca e della Cra Toschi. Per non parlare dell’attesissimo parcheggio auto, con stalli per camper, che troverà posto nell’ex campo sportivo di Via Pascoli. Si guarda con interesse al potenziamento del comparto bibliotecario ed alle ricadute del progetto Polis di Poste Italiane sul tessuto locale.

La sfida nel breve-medio periodo? Garantire un ancora più elevato standard qualitativo dei servizi. Senza perdere di vista il faro della sostenibilità ambientale, come rimarca la Carta dell’Ambiente di Dozza, che avrà il suo peso nella progettazione della viabilità di adduzione legata alla realizzazione del nuovo casello dell’A14 a Toscanella. Sul sociale, erogazione delle risorse del bando 2022 per aiutare le famiglie nel pagare le bollette. Spazio poi al percorso ‘A piccoli passi’ per tendere la mano ai nuclei con nuovi nati. Prevista la copertura degli aumenti dei costi della refezione scolastica, ma a settembre potrebbero perfino calare, e la conferma delle risorse socio-sanitarie (oltre 173mila euro, ndr).