Tariffe, sale la protesta La rabbia delle famiglie "Soffocati dai rincari, così non si va avanti"

di Claudia Eleonora Traversa

Gli adeguamenti Istat messi a punto dal Comune per il 2023 riguarderanno anche mense scolastiche e centri estivi comunali. Due servizi fondamentali per le famiglie del territorio. Per quanto riguarda la mensa il Comune conta di incassare 697mila rispetto ai 585mila del 2022. Per quanto riguarda il trasporto scolastico si passerà da 150mila a 169mila euro. La Giunta ha comunque provato a mitigare i ’danni’ alzando dai 15mila ai 17mila la soglia Isee agevolata per mense e trasporti.

Una scelta legata ai rincari energetici e all’inflazione che pesa anche sulle casse pubbliche, ma che le famiglie non riescono a ’digerire’.

Maggiore qualità a prezzi più abbordabili ed accessibili a tutti anche per venire incontro alle famiglie, questo è quanto auspica Irilda Berdoi. "Per una bimba spendo circa 100 euro al mese di mensa – illustra la nostra lettrice –. Rispetto all’anno scorso il costo per usufruire del servizio è aumentato, però credo che per la qualità del servizio siano comunque prezzi eccessivi. Servono prezzi accessibili perché i rincari stanno pesando fortemente sulle famiglie".

Della stessa opinione Elena Popescu. "Tutto è aumentato, non solo la scuola. Il problema è che gli stipendi sono rimasti uguali. Per due bambini verso circa 300 euro per la mensa scolastica. Non posso spendere tutto il mio stipendio per pagare i servizi destinati ai ragazzi".

Ben definita anche la posizione di Domenico Laurito, nettamente contrario agli aumenti. "Non sono affatto d’accordo sui prezzi maggiorati per usufruire delle mense così come di tutti i servizi dedicati ai ragazzi in età scolare – sottolinea –. Le famiglie andrebbero aiutate ed agevolate, soprattutto quelle che hanno maggiori difficoltà economiche. Si parla tanto di incentivi alla natalità visto che il tasso di quest’ultima in Italia è tra i più bassi d’Europa e poi non si fa nulla di concreto per ovviare al problema. Le famiglie vanno aiutate, non penalizzate".

"La qualità della mensa non è sempre delle migliori. Già lo scorso anno, in quanto genitori ed io in primis in veste di rappresentante degli stessi, abbiamo fatto reclamo alla mensa. Aumentare il prezzo non credo sia corretto né utile ad aiutare le molte famiglie già provate dai rincari", riferisce una mamma che preferisce rimanere anonima.