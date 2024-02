Taser e droga nascosti nel giubbotto: 2 ragazzi denunciati dalla polizia

Imola, 24 febbraio 2024 – Avevano due tirapugni-taser, droga e anche una pistola da softair modificata per sembrare vera. La polizia ha denunciato a piede libero due ragazzi del 2001, uno italiano di origini sudamericane e un altro italiano.

I due sono stati fermati per un controllo nel fine settimana scorso, mentre si trovavano in via Borgo Santa Cristina, una traversa della Montanara. Qui li hanno notati gli agenti di una volante, vedendo che i due ragazzi si aggiravano fra le auto in sosta.

I poliziotti hanno visto che i giovani si sono allarmati alla vista dell’auto e si sono abbassati, così li hanno controllati. I due, peraltro, avevano precedenti di polizia, uno per rapina e lesioni, l’altro per stupefacenti.

Così è scattata una perquisizione personale. Uno dei due ragazzi – quello di origine sudamericana – aveva un taser (dispositivo capace di stordire con una scarica elettrica) a forma di tirapugni, tre grammi di marijuana e uno sciroppo medicinale Paracodina, un oppiaceo nella lista delle sostanze stupefacenti. Il secondo aveva un altro taser e tre grammi di marijuana. I giovani hanno poi raccontato che sapevano che non potevano portare il taser con loro e che li volevano lanciare sotto le auto in sosta ma non ci sono riusciti perché la volante che credevano fosse passata è riapparsa alle loro spalle.

Così sono state perquisite anche le abitazioni. Nella casa del primo sono stati trovati altri 7 grammi e mezzo di marijuana, uno e mezzo di hashish e un bilancino di precisione che era sotto il letto. Su una scrivania c’era una cartuccia calibro 38. Mentre nell’autorimessa dell’abitazione, in un borsone, c’era una pistola da softair alla quale è stata abrasa la verniciatura rossa che la rende distinguibile da un’arma vera. Non ha saputo fornire spiegazioni.

A casa dell’altro ragazzo non è stato trovato nulla. I due sono quindi stati entrambi denunciati per possesso di armi (i taser). Mentre il primo, è finito nei guai anche per detenzione illegale di munizioni e spaccio di droga. L’altro ragazzo è stato invece segnalato come assuntore di stupefacenti.