Task force contro i furti La Polizia locale: "Più pattuglie in azione sul nostro territorio"

Meno controlli stradali, più perlustrazione del territorio. E’ l’agosto della Polizia locale di Castel San Pietro, che da diversi giorni ha avviato la già prevista intensificazione del pattugliamento dell’intero territorio, operazione capillare che include anche le frazioni.

Lo conferma il comandante Leonardo Marocchi, annunciando come nel mese di agosto la scelta sarà quella di "operare una diminuzione dei controlli stradali per poter avere un presidio più capillare e costante del territorio, con focus in particolare sulle zone residenziali e su quelle meno frequentate".

L’obiettivo è quello di svolgere un ruolo in particolare di prevenzione dei furti sul territorio, ma non solo: "I nostri agenti opereranno sia con l’auto d’istituto che con quella civetta, quest’ultima utile soprattutto nei casi di segnalazioni che arriveranno al comando. Queste sono le settimane dell’anno in cui le bande di ladri operano con più insistenza, mettendo nel mirino le zone residenziali e più in generale le aree della città lasciate vuote in occasione delle ferie. E sono proprio queste le zone che maggiormente stiamo pattugliando e pattuglieremo, quelle residenziali nel capoluogo e nelle frazioni, e anche quelle industriali-artigianali che ugualmente finiscono spesso nel mirino dei malviventi".

Un ruolo importante, continua a sottolineare Marocchi, è costituito dai cittadini: "L’invito è sempre quello di segnalare tutto ciò che appare sospetto, offrendoci la possibilità di intervenire per le verifiche del caso. Anche solo la segnalazione di una vettura sospetta ci mette nelle condizioni, come avvenuto appena due giorni fa a Poggio, di effettuare una verifica sull’immatricolazione e sulla proprietà, operando anche sull’eventuale contraffazione della targa, stratagemma sempre più diffuso dalle bande criminali".

Determinante poi è l’aiuto delle risorse digitali, come il Targasystem, che garantisce la possibilità di individuare anche e soprattutto i successivi ingressi di auto sospette nel territorio, seguendone gli spostamenti attraverso l’uso dell’auto civetta.

Se l’elemento oggettivo è che i furti, come quasi ogni anno, sono effettivamente aumentati in città nelle ultime settimane, creando allarme nei cittadini, è altrettanto oggettivo dunque l’impegno della Polizia locale che, come ammesso dal comandante Marocchi, prevede per agosto un super-lavoro nell’ottica della salvaguardia di abitazioni e fabbriche chiuse per il meritato periodo di ferie.