Tassa di soggiorno Albergatori divisi su aumento e procedure

Il ritocco alla tassa di soggiorno divide gli albergatori imolesi. Non si parla tanto di cifre, infatti si passa da 2 a 3 euro per i clienti degli hotel a 4 stelle e a scalare progressivamente per le altre categorie, quanto piuttosto della sua incidenza nel quadro già delicato del comparto. E poi ci sono gli oneri legati alle procedure burocratiche, piuttosto complesse.

"Considerando quanto hanno fatto l’amministrazione comunale, i vertici dell’Autodromo e gli altri enti coinvolti nella promozione degli eventi a supporto del turismo locale, non lo trovo affatto scandaloso – spiega Federico Facchini dalla reception del quattro stelle Hotel Donatello di via Rossini –. Tanti sforzi messi in campo senza chiedere niente a nessuno. Un piccolo rialzo ci può stare". Importi, che proiettati a fine anno dovrebbero garantire al Comune una maggiore entrata pari a 140mila euro, da reinvestire nel circuito turistico della zona. "Il modo migliore per alimentare un continuo volano sul territorio – continua –. La tassa è presente in tutta Italia ed in diversi Paesi esteri. Imola, tra l’altro, è sempre rimasta al di sotto della media nazionale. Un rialzo accettabile ed utile che non frenerà gli avventori forestieri. Senza dimenticare le tante esenzioni ed agevolazioni tariffarie esistenti".

Per Mascia Galassi dell’hotel Molino Rosso, altra struttura a quattro stelle del mosaico cittadino, ci sono luci ed ombre: "Il cliente guarda con più insistenza alle cifre finali del soggiorno e qualsiasi aumento è comunque impattante – ragiona –. Conviviamo con una quotidianità fatta di rincari generalizzati, tra utenze e materie prime, e avrei preferito alzare i prezzi del nostro listino". Ma sono capitali utili per potenziare l’appeal ricettivo. "L’importante è proseguire con gli investimenti per garantire alla città competitività in termini attrattivi e per organizzare manifestazioni di richiamo – riflette la Galassi –. Il calendario 2022 dell’Autodromo è stato favoloso, forse irripetibile. Quello del 2023? Vario e ricco".

La pensa diversamente Flavio Dalmonte dalle sale del tre stelle Ziò in via Nardozzi: "Un aumento che non mi trova d’accordo – va subito al nocciolo –. Mi dispiace per la nostra clientela composta in gran parte da lavoratori, studenti universitari o professionalità in campo accademico e teatrale. Così si alimenta l’inutile battaglia dei prezzi e, in tal senso, navighiamo già a vista". Non solo. "La gente fatica a recepire il senso della tassa di soggiorno – argomenta Dalmonte –. Un importo che, per chi prenota online, si paga a parte in struttura tra mille malumori. Con una gestione davvero poco agevole. Per attrarre i turisti bisogna essere competitivi e la morsa dei rincari continua a stringere forte".

Mattia Grandi