Tassa di soggiorno Rincari al via da aprile Arrivano 380mila euro per turismo e teatri

di Enrico Agnessi

L’aumento della tassa di soggiorno, annunciato l’altra sera in Consiglio comunale dalla Giunta, entrerà in vigore all’inizio del mese prossimo. E non sarà un pesce d’aprile. I rincari contenuti nel bilancio di previsione 2023 del Municipio porteranno circa 380mila euro, di lì a fine dicembre, nelle casse dell’ente di piazza Matteotti. A conti fatti, considerando che dalla tassa di soggiorno le ultime stime sul consuntivo 2022 del Comune prevedono un’entrata di circa 240mila euro, parliamo di 140mila euro di gettito extra in un anno.

Dove andranno tali risorse? Ribadito che parliamo sempre di cifre aleatorie, in quanto legate al numero di presenze effettivamente registrate nel 2023 dalle strutture ricettive cittadine, circa 90mila saranno trasferiti direttamente al Circondario per ‘Gestione attività di promozione turismo’. Altri 46mila e rotti saranno invece destinati, secondo quanto previsto sempre dal bilancio di previsione del Comune al vaglio in questi giorni delle forze politiche di maggioranza e opposizione, ad ‘Altre spese promozione turismo’. Ma nella ripartizione dei fondi ci sono soprattutto più di 243mila euro destinati alla ‘Manutenzione ordinaria’ dei teatri comunali Stignani (200mila euro) e Osservanza (43.500).

Nel dettaglio, a partire dal 1° aprile a Imola la tassa di soggiorno passerà da 1 a 1,50 euro (a persona per notte) negli hotel a uno e due stelle; da 1,50 a 2,50 euro per i tre stelle; da 2 a 3 euro per i quattro stelle. Bed&Breakfast, agriturismi e affittacamere salgono infine da 1 a 1,50 euro.

Dalla sua introduzione avvenuta nel 2015 a oggi, la tassa di soggiorno non aveva mai subito ritocchi. Nonostante ciò, a seguito dell’aumento delle presenze turistiche registrato in città negli ultimo lustro e mezzo, il gettito è passato dai 150mila euro previsti otto anni fa ai 240mila (dato ancora da confermare) del 2022.

Ma siccome di strutture ricettive in costruzione all’orizzonte non ce ne sono, e considerato che durante i grandi eventi in Autodromo quelle esistenti fanno registrare il tutto esaurito, già lo scorso autunno il sindaco Marco Panieri aveva accarezzato l’idea di aumentare la tassa a carico dei turisti in modo da avere qualche soldo in più da destinare al comparto. Il pericolo, d’altra parte, resta quello di danneggiare gli albergatori. I titolari delle strutture, infatti, quasi mai vedono di buon occhio un intervento tramite la leva fiscale, soprattutto in tempi di rincari generali, in quanto gonfia il prezzo a carico del cliente e rischia di rendere meno competitiva la loro offerta. È forse anche per questo motivo che, almeno in un primo momento, si era pensato ad aumenti su base stagionale. Alla fine, forse anche per la difficoltà di dividere l’anno in bassa e alta stagione in una città non proprio turistica come Imola, con il calendario del circuito che traina le presenze ma cambia ogni dodici mesi, la Giunta ha deciso di optare per un ritocco sui dodici mesi.