Tassa sui dehors, la polemica. Ora Area Blu chiede gli arretrati. FdI: "Commercianti penalizzati"

Due anni e mezzo di tassa, per un totale che a seconda dei locali può arrivare anche a tremila euro, da pagare tutti insieme. O meglio in quattro rate, una al mese, fino a ottobre. È la richiesta contenuta nella fattura che Area Blu sta inviando in questo periodo a diversi operatori commerciali della città.

L’istanza fa infatti riferimento al cosiddetto ‘Canone unico patrimoniale’, ultima etichetta appiccata alla vecchia gabella per l’occupazione di suolo pubblico. In centro storico non lo pagano, da regolamento comunale, le attività con un dehors di superficie inferiore ai trenta metri quadrati o se l’occupazione con sedie e tavolini dura meno di 180 giorni. Se si superano tali limiti, si paga il canone per la parte eccedente. Negli anni più duri del Covid, vale a dire 2020 e 2021, scattò l’esenzione per tutti. A inizio 2022 la Giunta fu però chiara, annunciando che dal primo luglio di quell’anno si sarebbe tornati a pagare in concomitanza con la fine dell’emergenza. Qualcosa però deve essere andato storto. E lo confermano appunto le fatture ricevute in questi giorni da vari negozianti, ai quali viene chiesto il pagamento del canone dal primo giugno 2022 (dunque un mese prima rispetto a quanto annunciato dal Municipio) al 31 dicembre 2024. Si tratta evidentemente di somme dovute (anche se restano da chiarire i 30 giorni di discrepanza), ma che hanno colto di sorpresa i commercianti. Commercianti che, seppur in mancanza di una richiesta di pagamento con interessi, hanno notato incongruenze sugli importi da saldare rispetto al passato.

"Vedersi recapitare fatture di competenza fino a tre anni fa comporta una spesa che, se dovuta, dopo tanto tempo era finita nell’oblio – protestano Simone Carapia e Marta Evangelisti (Fratelli d’Italia) –. Serve urgentemente dare ai commercianti interessati i conteggi che hanno generato l’emissione di tali fatture e ogni altra spiegazione richiesta. Area Blu ci dica come ha trattato questi supposti crediti, che nella più facile delle ipotesi hanno generato un ritardato incasso per il Comune, e quali iniziative intende prendere almeno per dilazionare l’incasso di queste fatture in modo da non creare ulteriori problemi ai commercianti".