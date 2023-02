"Tasse bloccate anche nel 2023 Non lasceremo indietro nessuno"

Un incontro pubblico per parlare di bilancio e presentare il progetto ‘Dozza con te’. Il sindaco Luca Albertazzi e la sua giunta hanno dato appuntamento ai cittadini per il 18 febbraio, dalle 10.30 in poi, nella sala Martelli di Toscanella in piazza della Libertà. Un momento di condivisione fissato proprio alla vigilia dell’approvazione di strumenti strategici ed operativi dell’ente come il Dup ed il quadro finanziario. L’iniziativa sarà trasmessa anche in diretta streaming sul canale YouTube del comune.

Per quanto riguarda le linee di gestione, trapela qualche anticipazione. "Confermate le politiche virtuose sviluppate negli anni passati – fa sapere il primo cittadino Albertazzi –. Tariffe e aliquote resteranno invariate. Così riduciamo la pressione fiscale di origine comunale sulle tasche dei contribuenti". Non solo. "Puntiamo alla continua ascesa del livello qualitativo dei servizi erogati alla comunità – continua –. Dall’ampliamento di quelli di prossimità al potenziamento del comparto bibliotecario. Ma lavoriamo pure al progetto Polis di Poste Italiane".

Capitolo welfare e terzo settore. È qui che si inserisce il nuovo percorso ‘Dozza con te’ presentato dal responsabile Fabio Gandini, dell’associazione Rambaldi, e da Loris Salmi referente dell’albo dei volontari comunali. "Una progettualità lungimirante che attinge, riassume ed accorpa le positive esperienza di ‘…E noi ci siamo…’ e dello stesso albo – sottolinea Albertazzi –. Testimonianze di vera partecipazione attiva della popolazione alle dinamiche pubbliche. Ma anche di auto-mutuo sostegno alla collettività. Così abbiamo colmato eventuali mancanze e raggiunto risultati significativi nella tutela del nostro patrimonio. Il tutto a costo zero per i cittadini". Già, un filone che interseca temi sensibili alla società. "Abbiamo mitigato criticità di isolamento sociale, solitudine e digital divide anche durante la pandemia – ragiona l’amministratore –. L’obiettivo resta quello di non lasciare nessuno indietro per una crescita armonica e collettiva della società. Una stretta sinergia tra le realtà del terzo settore, come la Rambaldi, ed il municipio".

Ma non è tutto. "Se altrove si cercano quei fondi vincolati allo sviluppo di contenuti digitali – aggiunge Albertazzi –, noi mettiamo al centro il valore inestimabile del capitale umano. Volontari formati, e molto performanti, che ci permettono di guardare avanti con fiducia. Fondamentale, però, l’opera di reclutamento di quelle risorse umane che alimentano il crescente ventaglio di opportunità a beneficio dei dozzesi".