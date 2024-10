Tasso monumentale. Fondi dalla Regione per la tutela dell’albero

Borgo Tossignano punta sul verde e sulla valorizzazione del tasso monumentale che sorge in località Riviera. Uno splendido esemplare di albero, alto 12 metri e con fusto di 280 centimetri di circonferenza, con oltre un secolo di vita. La pianta, cresciuta sul terreno di proprietà del cittadino Luca Garelli che ha condiviso e supportato l’azione dell’ente pubblico, è già inserita da qualche tempo nell’elenco regionale e nazionale degli alberi monumentali.

Così la giunta guidata dal sindaco Mauro Ghini ha presentato in Regione una richiesta di finanziamento per l’esecuzione di diversi interventi conservativi, diagnostici e di salvaguardia degli esemplari arborei di particolare rilevanza e pregio. Il tutto con il parere positivo della direzione generale dell’economia montana e delle foreste del ministero competente.

Via libera, quindi, a una specifica programmazione di manutenzione con la parziale riduzione della chioma nella sua massa fotosintetizzante e rimonda del secco. Ma anche la delimitazione dell’area di protezione radicale con miglioria della stessa tramite sistemi innovativi e non invasivi. Senza dimenticare la predisposizione di un elemento di interdizione, tipo staccionata, al calpestio della superficie sottoposta a scopertura e il monitoraggio annuale delle condizioni di stabilità dell’albero con modalità visiva e strumentale tomografica al colletto. Poi, in linea con quanto previsto dalle indicazioni fornite dalla Regione, si passerà pure all’installazione di apposita cartellonistica informativa per spiegare a tutti la storia e i dettagli botanici del tasso borghigiano.

Una bella novità che si abbina all’avanzato stato del progetto di rilancio del Parco di San Mamante nella frazione di Tossignano. Un’attenzione al proprio patrimonio naturalistico che il municipio di Piazza Unità d’Italia ha messo tra i punti fermi del mandato in scia all’ingresso del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola (che ha una delle sue porte d’accesso a Tossignano, ndr) tra i patrimoni dell’umanità targati Unesco.

Ma quanti sono gli alberi monumentali d’Italia? Circa 4.288 e spaziano da querce millenarie al più antico platano. Tra questi, più di 200 sono stati dichiarati di grande interesse e 150 di eccezionale valore storico o monumentale.

Fusti caratterizzati dall’elevato valore biologico ed ecologico e dall’importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati contesti territoriali. Per non parlare del loro stretto rapporto con le eventuali emergenze di tipo architettonico delle zone e della capacità di incidere sul quadro paesaggistico di riferimento in termini estetici ed identitari.