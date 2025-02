Teatro comunale, si alza il sipario. Dieci show e la super festa finale

Una stagione all’insegna del divertimento quella che è appena partita al teatro comunale di Mordano. Il cartellone, che prende il nome di ‘Teatro Club 2025 – 12° Concorso nazionale di teatro comico-brillante’, è frutto del lavoro della compagnia ‘Teatro Stabile di Mordano’ col patrocinio del municipio guidato dal sindaco Nicola Tassinari. Una programmazione di dieci appuntamenti, più la speciale ‘Festa mondiale del teatro’, nella sala spettacoli di via Sant’Eustachio con tagliandi d’ingresso in vendita (ingresso gratuito per gli under 14 e possibilità di acquistare l’abbonamento da 8 eventi) alla biglietteria del locale a partire dalle 20 di ciascuna serata di scena.

Dopo il successo della tappa di apertura con la compagnia ‘Brillantina Teatro’ di San Giovanni in Persiceto, sabato 8 febbraio alle 21 toccherà agli attori della ‘Compagnia delle Feste’ di Faenza con la commedia dal titolo ‘L’incantesimo del viceversa’ di Tiziana Asirelli. Il 15, alla stessa ora, sul palco la compagnia ligure ‘degli evasi’ di Castelnuovo Magra per ‘Apericena Pochade’ scritto e diretto da William Cidale. Da non perdere, il 22 la divertente rappresentazione ‘La Gazza che sguazza nell’alloro’ del gruppo felsineo ‘Bruno Lanzarini’ per la regia di Paolo Mazzacurati.

Mese di marzo senza sosta. Si comincia l’1 con ‘La prova generale’ di Aldo Nicolaj insieme al sodalizio ‘Teatro del Sorriso’ di Ancona diretto da Giampiero Piantadosi. Festa della Donna a suon di risate con l’associazione culturale ‘Zona Teatro Libero’ di Pistoia in ‘L’ultima notte dell’anno’, tratto dal film di Mario Monicelli ‘Parenti serpenti’ per la rielaborazione di Enrico Melosi. Il 15 e 16, alle 20.30, ecco ‘Petto, Coscia e…Dessert’, ispirato a un testo di Pierre Lacroix, coi padroni di casa della compagnia ‘Teatro Stabile di Mordano’ e la regia di Mauro Marani. Bis d’autore anche la settimana dopo, il 22 e 23 alle ore 21, con lo stesso gruppo mordanese in ‘Cena di Gala in Casa Frit-Monroy’ scritto da Tiziana Asirelli per le musiche di Luca Asirelli.

Ultimo atto il 29, alle 20.30 con ingresso gratuito e ricco buffet conclusivo, con quella ‘Festa mondiale del teatro’ che spalancherà le porte del palco a tutti per brevi sketch capaci di creare un’esilarante alchimia tra pubblico e attori. "Sono molto orgogliosa del lavoro della nostra compagnia ‘Teatro Stabile di Mordano’ che ogni anno riesce a confezionare un concorso di qualità e ben strutturato – spiega l’assessora Elisa Terbio con delega alla cultura –. Un impegno non da poco se consideriamo le risorse disponibili e le logistiche non semplici in una sala storica da 90 posti a sedere. Tanti gruppi arriveranno, ancora una volta, da fuori regione per offrire un’opportunità di intrattenimento alla comunità".

E ancora: "Una bella testimonianza di dedizione e passione che nel caso del ‘Teatro Stabile di Mordano’ si estende pure ad altre iniziative come corsi, laboratori e progetti condivisi con l’ente – continua –. Novità in arrivo? L’amministrazione ha stanziato fondi per dare forma a un percorso di ristrutturazione del teatro con particolare attenzione all’abbattimento delle barriere architettoniche. L’obiettivo è quello di rianimare sempre più il centro storico di Mordano e anche il teatro farà la sua parte". Mattia Grandi