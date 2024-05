Teatro del Cassero pieno: "I giovani verso la lirica"

di Claudio Bolognesi

Fa il pieno il premio musicale "Cleto Tomba". L’iniziativa musicale affiancata al progetto "Cavazza" e promossa come ogni anno dal Lions Club Castel San Pietro (e che vede la collaborazione dei giovani del Leo club e della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola) ha riscosso un grande successo, riempiendo il teatro del Cassero. Al centro della serata il concerto del soprano Fiorenza Mercatali e del tenore Paolo Mascari, accompagnati al pianoforte da Francesco De Poli, poi premiati al termine dell’esibizione con il premio musicale "Cleto Tomba", riconoscimento che fu "istituito dal Lions Club Castel San Pietro Terme nel 1995 ed è intitolato all’insigne scultore castellano", come ha ricordato il direttore artistico Antonio Olivieri, che ha supportato il presidente Lions Nicolas Vacchi nell’organizzazione. A gremire gli oltre 200 posti del Cassero sono stati anche gli studenti delle scuole medie di Imola, dell’istituto Orsini, e delle scuole medie paritarie di Castel San Pietro, le Visitandine Malpighi, protagonisti del progetto premio "Pietro Cavazza" che, come ricordato dal coordinatore Vincenzo Zacchiroli, "è stato istituito nel 1976 e ha lo scopo di promuovere negli studenti delle scuole medie l’interesse nei confronti di temi d’attualità, ivi compresa l’arte. Quest’anno – ha precisato l’ex sindaco –, si è ritenuto di avvicinare gli studenti delle medie delle scuole "Pizzigotti" e "Malpighi Visitandine" di Castel San Pietro e dell’istituto Orsini di Imola al mondo della lirica, operando così una sintesi fra il premio ‘Pietro Cavazza’ e il premio ‘Cleto Tomba’". Alcuni degli alunni hanno elaborato pannelli che, esposti in teatro durante la serata, hanno illustrato l’ambientazione di alcuni brani. "È stato straordinario poter riconoscere un nostro contributo economico concreto a giovani meritevoli nel mondo della lirica unitamente a giovani alunni che, grazie anche all’amore per l’educazione delle insegnanti come la professoressa Paola Tarabusi, sono rimasti incollati a guardare oltre un’ora di concerto", è stata la chiosa di Vacchi.