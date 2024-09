Teatro dell’Osservanza a Imola, il restyling. Ok al progetto, i costi aumentano

Il piano per la riqualificazione del Teatro comunale dell’Osservanza, del quale si parla ormai da un paio d’anni, compie un passo in avanti. La giunta ha dato infatti il via libera al progetto esecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della struttura di via Venturini. Un intervento non più rimandabile, che prevede il ripristino delle impermeabilizzazioni e delle finiture edili interne ed esterne del teatro, finalizzato a garantire la conservazione e la valorizzazione di uno degli edifici culturali più importanti della città.

L’importo complessivo dei lavori è di 610mila euro, vale a dire circa 100mila euro in più di quanto ipotizzato fino al 2022. Di questi, oltre 440mila arriverebbero da contributo regionale previsto da un bando riservato al settore dello spettacolo al quale il Comune candiderà il progetto.

Nel dettaglio, secondo quanto ricostruito ieri dal Comune, i lavori includeranno, oltre al ripristino delle impermeabilizzazioni delle strutture del tetto, danneggiate da eventi meteo estremi, l’incremento della dotazione impiantistica del teatro, con l’installazione di nuovi impianti audio e sistemi di illuminazione per migliorare la qualità degli spettacoli e garantire una maggiore fruibilità degli spazi.

L’intervento, da tempo inserito nel programma triennale delle opere pubbliche del Municipio, sarà realizzato, se finanziato dal contributo regionale, anche con risorse proprie del Comune.

"Il progetto rappresenta un passo significativo per la conservazione del patrimonio culturale della città e per la promozione delle attività culturali sul territorio – commentano il sindaco Marco Panieri e l’assessore alla Cultura, Giacomo Gambi –. La cultura si valorizza anche rendendo efficienti i nostri luoghi. Il teatro è un grande protagonista della vita culturale cittadina. È evasione, è divertimento, ma è anche aggregazione e stimolo alla riflessione. È quindi imprescindibile garantire a questa arte luoghi idonei".

I lavori all’Osservanza farebbero idealmente il paio con quelli portati avanti nei mesi scorsi anche nell’altro teatro comunale, l’Ebe Stignani. Di recente, lo storico edificio di via Verdi ha infatti potuto beneficiare dell’arrivo di un nuovo sistema di illuminazione (fondi Pnrr) e, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola, dell’agognato impianto di aria condizionata.

Enrico Agnessi