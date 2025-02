Teatro dialettale, decolla la rassegna

Prende il via oggi la divertente rassegna di teatro dialettale ’I Amigh ed Granarol a Osteria Grande’, organizzata con il patrocinio del Comune e della Pro Loco e il sostegno di Bocciofila Polisportiva di Osteria Grande. In programma ci sono tre imperdibili appuntamenti, tutti alle 21, con ingresso libero.

Il primo è previsto questa sera alla Bocciofila Polisportiva di via Duilio Broccoli 60, dove “I Amigh ed Granarol” presentano “La paròchia avêrta a tótt”, commedia in due atti di Cesare Cioni, con Dario Fioresi, Cesare Cioni, Nadia Cattani, Stefano Fortini, Magda Cesari, Alice Barioni, Francesco Volpe, Stefano Mutti, Germano Onofri, Raffaele Marchesini, Sabrina Bernacchi. Assistenti di scena e voci fuori campo Grazia Galeotti, Sandra Mezzofanti e Gianni Grandi. Regia di Stefano Fortini.

Mercoledì 5 marzo, ancora appuntamento alla Bocciofila Polisportiva dove andrà in scena “Àlber in vès”, commedia in due atti di Lorenzo Guernelli, con la regia di Stefano Fortini.

Infine mercoledì 12 marzo si ride al Centro Civico di via Broccoli 41 con “L’amizèzzia”, siparietti con intermezzi musicali di Lorenzo Guernelli e Lorenzo Paganelli. Regia di Stefano Fortini.