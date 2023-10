Teatro dialettale, decolla la rassegna organizzata dall’Avis

Torna anche quest’anno la rassegna dialettale organizzata dall’Avis e intitolata a Tina Anconelli. L’iniziativa, che si svolge in collaborazione con il Comune, è arrivata alla sua 45esima edizione. Appuntamento dal 21 ottobre al 18 novembre.

"La finalità è quella di dare sollievo e ilarità – spiega Paolo Monti, presidente dell’Avis di Imola –. Da anni la rassegna è uno dei momenti più attesi dai nostri associati, e non solo. È un modo anche per incontrarsi e divertirsi. Ma anche un’occasione per invitare alla donazione, sempre il nostro primo scopo come associazione. Si può, dunque, invitare alla donazione anche grazie agli eventi culturali".

Al teatro comunale dell’Osservanza gli spettacoli sono tre e non più quattro. Le compagnie che allieteranno le serate sono quelle che hanno fatto, e fanno, la storia della commedia dialettale: la Compagnia Amici del Teatro di Cassanigo, La Compagine di San Tomè di Forlì e la Cumpagni’ dla Zercia di Forlì.

Non sarà più possibile acquistare gli abbonamenti. I biglietti con l’assegnazione dei posti sarà possibile farli solo nei giorni di spettacolo, in mattinata nella sede Avis comunale, dalle 8.30 alle 12.30; in serata direttamente all’Osservanza dalle 20 alle 21. Non si accettano prenotazioni telefoniche.

Una storia importante per l’Associazione quella che accompagna questo appuntamento. L’Avis di Imola, infatti, dal 1977, grazie all’intuizione di Teresa Anconelli, conosciuta da tutti come Tina, nata nel 1921 e morta nel 1988, di mantenere vive le radici culturali del nostro territorio, in particolare il nostro dialetto romagnolo, ha promosso una rassegna teatrale con almeno quattro appuntamenti, di commedie dialettali, messe in scena da compagnie teatrali dilettantistiche al teatro comunale Ebe Stignani e, successivamente, all’Osservanza. Nel 1988 la rassegna dialettale prese il nome ‘Tina Anconelli’ in memoria di una grande donna impegnata nella società civile e, in particolare, nell’Avis. Avvicinatasi all’Associazione nel 1952 ha ricoperto vari ruoli, fra cui quella di segretaria e ha collaborato con Gianfranco Marabini, alla fondazione della Polisportiva.