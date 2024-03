Teatro dialettale in scena al Jolly con lo spettacolo ‘L’infurtonni’

Teatro dialettale domani sera al Cinema Teatro Jolly in via Matteotti 99. Alle ore 21 va in scena ‘L’infurtonni’ del Gruppo Teatro dialettale del Dopolavoro Ferroviario di Bologna ‘As fa qual ch’as pol’ (nella foto componenti del gruppo). La trama. Dopo l’ennesimo litigio con il marito, Graziella se ne va di casa facendogli credere che è per sempre. Un infortunio, però, la costringe a tornare dopo una settimana e una persona un po’ ‘originale’ le apre la porta. Cosa è successo durante la sua assenza? Il Gruppo Teatro dialettale del Dopolavoro Ferroviario di Bologna è nato circa venti anni fa ed è attualmente composto da una decina di attori che portano in scena commedie, normalmente di tre atti, scritte e dirette dalla regista Cesarina Tugnoli. È regolarmente presente nelle rassegne di teatro dialettale organizzate nei teatri di Bologna e provincia.

Biglietto unico 10 euro.

Per prenotare scrivere un messaggio sms o whatsapp al numero 333 943 4148.