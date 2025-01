Teatro dialettale, ‘Ridar da muri’ allieta il pomeriggio

Continuano a riscuotere grande successo, come da tradizione, gli appuntamenti domenicali della rassegna di teatro dialettale in programma nella sala polivalente di Borgo Tossignano. Un progetto che, grazie al sostegno dell’Antica Società Maccheroni di Beneficenza, della Pro Loco e dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mauro Ghini, punta forte su intrattenimento, partecipazione e valorizzazione di quel gergo in uso nelle campagne della zone per gran parte del secolo scorso. Domenica 9 febbraio, alle 16.30 con ingresso a offerta libera, sul palco gli attori della ‘Cumpagnì dla Zercia’ di Forlì per la commedia ‘Ridar da muri’. Una spassosa trama, a garanzia di tante risate, per trascorrere un pomeriggio spensierato e in compagnia nel cuore della vallata del Santerno.