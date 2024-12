Teatro, domenica la vendita dei biglietti-strenna

Torna ‘Regala il teatro a Natale’, l’iniziativa dello Stignani per chi è in cerca di un regalo originale per le prossime feste: domenica, dalle 16 alle 19 (mangiacoda attivo già dalle 14), alla biglietteria in via Verdi sarà possibile acquistare i biglietti per tutti gli spettacoli della stagione in corso, senza aspettare la consueta prevendita a ridosso delle recite. I biglietti saranno consegnati in un’esclusiva busta natalizia. In conseguenza della crescita del numero di abbonati (+23%) e alla minore disponibilità dei posti per i singoli spettacoli, ogni persona potrà acquistare solo due biglietti per ciascuno spettacolo, esclusivamente per le repliche del sabato e della domenica. Per informazioni sui prezzi dei biglietti e sugli spettacoli, visitare il sito www.teatrostignani.it.