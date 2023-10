Teatro gratis per ragazzi. Dodici spettacoli invernali

"Nella splendida cornice", al via la stagione invernale del teatro per ragazzi. Il cartellone è stato presentato ieri nella sede del Si tratta di dodici spettacoli teatrali realizzati per l’appunto nelle ‘splendide cornici’ dell’Auditorium Scuola di Musica Vassura Baroncini di Imola, al Teatro Cassero di Castel San Pietro, palazzo comunale di Castel Guelfo, Magazzino Verde e Sala Auditorium di Medicina. Il progetto è risultato vincitore di un bando regionale. Dall’ente ha ricevuto 9400 euro, altri 2000 dalla Bcc. "Dei quaranta spettacoli previsti per l’intera stagione da aprile a dicembre, una trentina si sono svolti nel periodo estivo. Per noi è importante lavorare insieme. Le numerose famiglie che durante l’estate ci hanno seguito nei vari spettacoli sono per noi motivo di grande orgoglio", ha detto la delegata alla cultur del Circondario, Beatrice Poli.

"Per la Bcc – ha affermato Federica Guerrini, responsabile territoriale della Bcc – è importante essere presente nelle zone in cui opera e fungere da lente di ingrandimento per ciò che accade nel territorio circostante. Il nostro interesse è sempre rivolto alle famiglie ed alla crescita dei ragazzi". "La diversità e la molteplicità dei linguaggi sono stati gli elementi caratterizzanti di questa edizione – ha spiegato Francesca Marchetti, consigliera regionale e presidente della commissione cultura –. "La legge 3794 nasce appositamente per sostenere le iniziative culturali del territorio. È Importante che le iniziative siano economicamente accessibili a tutti".

A sottolineare i caratteri di accessibilità e gratuità è anche l’assessore imolese a Cultura e Politiche giovanili, Giacomo Gambi. "È importante sottolineare la gratuità di tutti gli spettacoli. Il simbolo della mongolfiera riprende l’idea del teatro in quanto, in entrambi i casi, si aspira a vedere il mondo da un’altra prospettiva". "A Castel San Pietro riconfermiamo la scelta vincente degli anni passati proponendo principalmente spettacoli le domeniche di dicembre. Quest’anno abbiamo aggiunto anche un evento il 31 ottobre in occasione di Halloween (Il Fantasma di Canterville alle 16.30)", ha spiegato Fabrizio Dondi, assessore a Cultura e Politiche giovanili di Castel San Pietro. Spettacoli maggiormente concentrati durante le festività natalizie anche a Medicina come ha detto l’assessore alla cultura, Enrico Caprara: "Anche quest’anno abbiamo deciso di proporre gli spettacoli durante le festività natalizie per intrattenere maggiormente i ragazzi".

Claudia Eleonora Traversa