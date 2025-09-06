Teatro Jolly da tutto esaurito. Pronta un’altra stagione record: "Cerchiamo di soddisfare chiunque"

L’ordinarietà del tutto esaurito. Il Teatro Jolly sotto la regia della direzione artistica di Dario Criserà presenta la sua stagione teatrale 2025-2026 e (ri)scopre di essere sold-out senza neppure avviare la campagna abbonamenti. Ormai una tradizione per il teatro di via Matteotti, quell’abbonamento diventato ormai una sorta di fidelity-card per gli affezionati che riempiono le 221 poltroncine del Jolly. Anzi, fanno di più, perché come conferma Criserà "quest’anno visto il tutto esaurito abbiamo aggiunto una fila in più per provare ad accontentare più persone possibili".

Risultato, un’altra decina di posti riempiti nello spazio di poche ore, che il direttore artistico legge come "una sorta di ricompensa per gli anni della pandemia, dove non si sapeva se ci sarebbe stato un domani per teatri e artisti". E se per il teatro dialettale, sei spettacoli "con le migliori compagnie del bolognese", assicura Criserà, c’è ancora la possibilità di abbonarsi (inviare sms o WhatsApp al 333.9434148), per la prosa e per la rassegna comica posti liberi non ce ne sono, e resta solo la speranza che qualcuno ogni tanto rinunci, "e in tal caso volentieri apriamo le porte a chi tramite messaggio si è candidato per esserci". È certo, il direttore artistico, che il sold-out sia strettamente legato alla qualità delle due rassegne, con speciale menzione per ‘Tutta un’altra prosa’.

"Ci fa particolare piacere che sia stata premiata la scelta di puntare negli anni su ‘un’altra prosa’, seguendo un filone differente dalla canonica prosa". E così Sergio Sgrilli proporrà uno spettacolo di arte varia con Corinna Grandi, e Alessandro Follin sarà accompagnato in "Tre sedie" da Alessandra Ierse e Ussi Alzati, mentre il gettonatissimo vincitore di ‘Lol’ Lunanzio farà sì sorridere, ma anche riflettere scomodando mostri sacri come Dante, Goldoni e Shakespeare. E poi ancora i ritorni di Maria Pia Timo e di Leonardo Manera, e il ritorno in coppia dei Senso d’Oppio. Per la rassegna Cabaret, si riderà con Antonio Ornano e con l’intramontabile fuoriclasse Giobbe Covatta, con Dario Cassini e con Angelo Pisani. A completare i ‘magnifici 6’, tornerà Dado e approderà al Jolly il "Bianchi e Pulci Show". Due, infine, le ‘primizie’ in dono per chi ha scelto, o sceglierà, di abbonarsi. Il ridotto tutto l’anno per i film proiettati al Jolly e un mese gratis di palestra all’Evolution Fitness Club. "Abbiamo messo assieme cultura e culturismo", l’illuminante chiosa finale di Criserà.