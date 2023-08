Teatro Jolly già sold-out Boom di abbonamenti per la stagione di cabaret

Tutto esaurito prim’ancora della pubblicazione del programma. E’ record per il teatro Jolly di Castel San Pietro, che si è assicurato il sold out già a fine agosto, senza che il cartellone fosse ancora stato ufficialmente pubblicizzato. "E’ un merito che va senz’altro diviso in due, perché se da una parte significa che in questi 12 anni abbiamo lavorato bene, dall’altro va considerata straordinaria l’affezione da parte del nostro pubblico", gongola Dario Criserà, direttore artistico della rassegna teatrale del Jolly e attore. Un successo clamoroso quello della rassegna cabaret, ma sta viaggiando a gonfie vele anche la campagna abbonamenti per quella dialettale e soprattutto per la prosa. Eppure a qualcuno i numeri monstre dei sei appuntamenti con la risata non sono per nulla piaciuti. "C’è chi si è lamentato perché non gli è sembrato giusto trovare il teatro tutto esaurito per gli spettacoli di cabaret. Non so – allarga le braccia Criserà –, forse queste persone hanno l’abitudine a lamentarsi, da parte mia lo trovo solamente qualcosa di molto egoistico. Io non sono abituato così. Quando dopo il covid il pubblico poteva venire a teatro e non l’ha fatto, e il teatro era mezzo vuoto, e chi organizzava i cartelloni ci rimetteva di tasca propria, io non mi sono lamentato", rivendica il direttore artistico, chiudendo una parentesi che ritiene "doverosa perché poi se si sta sempre zitti si dà l’impressione di dar ragione a chi protesta".

Polemica archiviata a parte, i grandi nomi della rassegna cabaret, da Raul Cremona a Marta e Gianluca, da Pino e gli Anticorpi a Daniele Raco, da Marco Mazzocchi ad Andrea Di Marco, stuzzicano chiaramente l’appetito anche di coloro che al teatro vanno solitamente poco, che avranno però l’ottima occasione di rifarsi attingendo da un altro corposo programma, quello della prosa. O meglio, "Tutta un’altra prosa", com’è stata ribattezzata la rassegna, "perché molti degli attori saranno proprio comici che hanno scelto di fare qualcosa di diverso, di dedicarsi ad una prosa come dire, più leggera ma al tempo stesso che invita alla riflessione". E’ il caso per esempio della romagnolissima Maria Pia Timo, ma anche di Michelangelo Pulci, mentre una menzione particolare merita Veronica Gonzales, che porterà al Jolly ritmo, gesto e originalità del teatro dei piedi. AggiunTA una data (da 5 a 6 spettacoli) anche per il teatro dialettale.

Claudio Bolognesi