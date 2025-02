Teatro, la comicità sul palco

A Dozza è partito il conto alla rovescia per il secondo appuntamento della stagione teatrale invernale. Venerdì 28 febbraio, alle 21, protagonisti Davide Dalfiume ed i suoi allievi del corso di comicità di Università Aperta di Imola con lo spettacolo dal titolo ‘La comicità ci fa stare bene’.

"La serenità non piove dall’alto, va conquistata e l’umorismo può aiutarci a cambiare il nostro atteggiamento – spiega lo stesso Dalfiume, direttore artistico della rassegna realizzata da ‘La Bottega del Buonumore’ in collaborazione con il municipio del borgo e il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Imola –. Può aiutarci, per esempio, a relazionarci meglio con le altre persone ed essere più spontanei in mezzo agli altri. Ma anche a comunicare meglio i nostri pensieri e le nostre emozioni".

Non solo. "Apre la mente, solleva l’animo, colora la vita. Anche quando affrontiamo argomenti seri, la comicità e un po’ di umorismo aiutano a comunicare meglio – aggiunge –. Tutti questi anni di esperienza e le centinaia di allievi dei nostri corsi di comicità ne sono la conferma".

Biglietti già online su Vivaticket, prenotazione consigliata (353.4045498).