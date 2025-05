Teatro Osservanza, ’Insieme per still I rise’

Martedì 27 maggio giornata conclusiva dell’iniziativa solidale ‘Insieme per still I rise’, organizzata dai volontari del gruppo territoriale Emilia-Romagna di ‘Still I rise’, con il supporto dell’istituto comprensivo scolastico 6 di Imola.

Al teatro dell’Osservanza, durante la mattinata Nicolò Govoni, fondatore di ‘Still I rise’ parlerà davanti agli studenti delle scuole imolesi; l’iniziativa solidale chiuderà in serata alle 20.30 con ‘I bambini cantano per i bambini’, il concerto di beneficenza del coro del ‘Grillo d’oro’ seguito da un’intervista allo stesso Govoni a cura de ‘Il club dei perdenti’, il gruppo di lettura di giovani ragazzi e ragazze della scuola media Andrea Costa per un momento di ispirazione e riflessione.

La giornata, patrocinata dal Comune, arriva al termine di un importante progetto solidale iniziato lo scorso marzo che ha visto la collaborazione attiva di enti locali, quali l’Ic 6, associazioni e aziende del territorio, che ha già annoverato una straordinaria partecipazione della comunità imolese.

L’obiettivo della campagna di sensibilizzazione è stato supportare i progetti dell’organizzazione no profit attiva tra Colombia, Kenya, Repubblica Democratica del Congo, Siria e Yemen per garantire istruzione di eccellenza ai bambini profughi e vulnerabili. Per partecipare alla serata è necessario registrarsi gratuitamente online su Eventbrite.