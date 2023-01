Teatro per famiglie, l’incorreggibile lupo sul palco

Nuovo appuntamento con la rassegna di teatro per famiglie venerdì alle 17 al teatro comunale Osservanza di Imola. Sul palco ci sarà ‘Il più furbo - disavventure di un incorreggibile lupo’, con Andrea Coppone (compagnia Teatro gioco vita). Biglietto unico cinque euro valido per tutte le età e per tutti i settori. Prevendita online sul portale www.vivaticket.com. Botteghino del teatro aperto il giorno dello spettacolo dalle 15.30 alle 17. Iniziata lo scorso 8 dicembre, la rassegna ‘Favole all’Osservanza’, nata grazie alla collaborazione con Accademia PerdutaRomagna Teatri, andrà avanti fino al 19 marzo.