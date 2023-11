Teatro Stignani, via alle sottoscrizioni dei nuovi abbonamenti

Dopo le prime settimane riservate agli abbonati alla scorsa stagione che hanno riconfermato il proprio posto, la biglietteria del teatro Stignani apre per chi desidera sottoscrivere un abbonamento nuovo: da domani a martedì, dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19, sarà possibile scegliere la propria poltrona per guardare gli otto spettacoli che andranno in scena da dicembre ad aprile e avranno come protagonisti, tra gli altri, Massimo Ghini, Paolo Ruffini, Cesare Bocci, Lella Costa, Claudio Bisio e Francesco Pannofino. Sarà possibile acquistare un nuovo abbonamento anche online dalle 19 di domani su Vivaticket.com, seguendo le istruzioni dopo essersi registrati o loggati. Prezzo particolarmente vantaggioso per incentivare i giovanissimi ad affezionarsi al teatro: agli under 20 bastano 70 euro per riservarsi un posto a tutti gli spettacoli indipendentemente dal settore platea, palco o galleria. E il pagamento può avvenire anche con il Bonus 18app. Le date per i giovanissimi sono lunedì e martedì, sempre dalle 10.30 alle 13.30 e dalle 16 alle 19. Sono previste riduzioni anche per gli abbonati dai 21 ai 26 anni e con più di 65 anni.

Infine, gli spettatori che desiderano venire a teatro scegliendo di volta in volta il giorno della settimana a loro più comodo possono sottoscrivere un abbonamento ‘libero’, al costo aggiuntivo di 30 euro a stagione per persona.